Кямран Алиев принял участие в заседании Международной ассоциации прокуроров в Аргентине
Внешняя политика
- 17 ноября, 2026
- 11:12
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Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял участие в 62-м заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАП), состоявшемся 14-15 ноября в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.
На заседании обсуждались вопросы международного сотрудничества, борьбы с транснациональной преступностью и развития профессиональных связей между прокурорами разных стран.
Кямран Алиев, участвовавший в мероприятии в качестве вице-президента МАП, подчеркнул активную роль Азербайджана в деятельности организации.
В рамках визита он также провел двусторонние встречи с представителями прокуратуры и министром юстиции Аргентины Хуаном Баутиста Махикесом.
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