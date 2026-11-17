Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял участие в 62-м заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАП), состоявшемся 14-15 ноября в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.

На заседании обсуждались вопросы международного сотрудничества, борьбы с транснациональной преступностью и развития профессиональных связей между прокурорами разных стран.

Кямран Алиев, участвовавший в мероприятии в качестве вице-президента МАП, подчеркнул активную роль Азербайджана в деятельности организации.

В рамках визита он также провел двусторонние встречи с представителями прокуратуры и министром юстиции Аргентины Хуаном Баутиста Махикесом.