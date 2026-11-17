Песков: Антироссийские санкции не будут обсуждаться на встрече лидеров США, РФ и КНР
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 10:48
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Вопросы санкций против России скорее всего не будут обсуждаться во время встречи лидеров США Дональда Трампа, РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпиня в Шэньчжэне.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Санкции, естественно, вряд ли будут обсуждаться на трехсторонней встрече", - сказал он.
Отметим, встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина пройдет 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Peskov: Tramp-Putin-Si Cinpin görüşündə Rusiya əleyhinə sanksiyalar müzakirə olunmayacaq
Sanctions against Russia unlikely to be discussed at Trump-Putin-Xi meeting in Shenzhen
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