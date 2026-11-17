Вопросы санкций против России скорее всего не будут обсуждаться во время встречи лидеров США Дональда Трампа, РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпиня в Шэньчжэне.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Санкции, естественно, вряд ли будут обсуждаться на трехсторонней встрече", - сказал он.

Отметим, встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина пройдет 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.