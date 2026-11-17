Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе беспилотников по радиолокационной системе американских сил на базе Шейх-Иса в Бахрейне.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью КСИР.

По утверждению корпуса, удар был нанесен на рассвете в ответ на продолжающиеся нарушения воздушного пространства Ирана американскими беспилотниками.

В заявлении также упоминаются предшествующие операции Сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы КСИР по перехвату, уничтожению и захвату беспилотников серий MQ и MQM-170.

11:08

Министерство внутренних дел Бахрейна предупредило о возможной угрозе и призвало граждан и проживающих в стране иностранцев направиться в ближайшее безопасное место.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МВД королевства в социальной сети X.

Характер угрозы ведомство не уточняет, но призывает жителей сохранять спокойствие и следить за новостями по официальным каналам в целях обеспечения общественной безопасности.