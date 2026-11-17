КСИР заявил об ударе по американскому радару в Бахрейне - Обновлено
- 17 ноября, 2026
- 11:20
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе беспилотников по радиолокационной системе американских сил на базе Шейх-Иса в Бахрейне.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью КСИР.
По утверждению корпуса, удар был нанесен на рассвете в ответ на продолжающиеся нарушения воздушного пространства Ирана американскими беспилотниками.
В заявлении также упоминаются предшествующие операции Сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы КСИР по перехвату, уничтожению и захвату беспилотников серий MQ и MQM-170.
Министерство внутренних дел Бахрейна предупредило о возможной угрозе и призвало граждан и проживающих в стране иностранцев направиться в ближайшее безопасное место.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МВД королевства в социальной сети X.
Характер угрозы ведомство не уточняет, но призывает жителей сохранять спокойствие и следить за новостями по официальным каналам в целях обеспечения общественной безопасности.