SEPAH Bəhreyndə ABŞ radarına zərbə endirib
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2026
- 11:47
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İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Bəhreyndəki Şeyx-İsa bazasında ABŞ qüvvələrinin radiolokasiya sisteminə pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə zərbə endirdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin bəyanatında bildirilib.
İddiaya görə, zərbə ABŞ PUA-ları tərəfindən İranın hava məkanının davamlı olaraq pozulmasına cavab olaraq endirilib.
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