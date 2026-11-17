Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в деятельности по разминированию, чтобы бывшие вынужденные переселенцы могли безопасно вернуться в свои дома.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман на пресс-конференции.

Дипломат напомнил о подписании 12 ноября совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией. По его словам, важно обеспечить, чтобы преимущества этого партнерства ощущали жители всех регионов Азербайджана.

"Наше внимание было сосредоточено не только на Баку. Во время нашей предыдущей встречи я говорил о своей роли посла в Азербайджане, а не только в Баку. Я убежден, что крайне важно обеспечить, чтобы преимущества нашего партнерства ощущались жителями всех регионов страны", - отметил дипломат.

Он также поделился впечатлениями от поездки в Карабах в сентябре, подчеркнув высокие темпы восстановительных работ.

"Британские специалисты вносят вклад в этот процесс, в том числе благодаря деятельности компании Chapman Taylor в Шуше, Ханкенди, Агдаме и Физули", - сказал посол.

Норман напомнил, что Великобритания стала первой страной, оказавшей поддержку Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) в 2020 году.

"Великобритания гордится тем, что в 2020 году стала первой страной, оказавшей поддержку ANAMA. Мы продолжим поддерживать деятельность по разминированию, чтобы бывшие вынужденные переселенцы могли безопасно вернуться в свои дома", - добавил он.