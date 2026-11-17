Необходимо сформировать механизм совместной ответственности между учреждениями профессионального образования и работодателями.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Ильгар Байрамлы на панельной сессии Национального форума занятости.

По его словам, требования рынка труда не всегда соответствуют навыкам и компетенциям, которые формируются в системе образования.

Байрамлы отметил, что неверно связывать проблему исключительно с недостаточной подготовкой кадров в учреждениях профессионального образования. По его словам, на соответствие навыков требованиям рынка труда влияют также критерии найма, условия работы, необходимость обновления компетенций, а также возможности прохождения студентами практики и стажировок. Он добавил, что, согласно последним исследованиям ОЭСР, несмотря на спрос работодателей на специалистов с определенными навыками, имеющиеся у работников компетенции не всегда используются в полной мере.

Байрамлы отметил, что необходимо усилить координацию между системой образования и реальными потребностями рынка труда.

Он также сообщил, что карьерные специалисты работают более чем в 30 учреждениях профессионального образования, а в восьми из них созданы карьерные центры. В дальнейшем планируется расширить их сеть.

Среди основных задач директор агентства назвал повышение качества профессионального образования, подготовку конкурентоспособных кадров и укрепление связей между выпускниками и работодателями.