Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон обсудили участие армянских военных в миротворческой миссии альянса.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает Министерство иностранных дел Армении.

Встреча состоялась 16 ноября в Брюсселе.

Стороны также рассмотрели развитие партнерства между Арменией и НАТО, в том числе возможности дальнейшего расширения сотрудничества в рамках существующих форматов.

"Мирзоян представил информацию о предпринимаемых усилиях по расширению сети межрегиональной взаимосвязи. Была подчеркнута важность установленного мира между Арменией и Азербайджаном для развития регионального сотрудничества",- говорится в сообщении.