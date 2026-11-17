Мирзоян и Гамильтон обсудили расширение сотрудничества Армении и НАТО
- 17 ноября, 2026
- 11:04
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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон обсудили участие армянских военных в миротворческой миссии альянса.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает Министерство иностранных дел Армении.
Встреча состоялась 16 ноября в Брюсселе.
Стороны также рассмотрели развитие партнерства между Арменией и НАТО, в том числе возможности дальнейшего расширения сотрудничества в рамках существующих форматов.
"Мирзоян представил информацию о предпринимаемых усилиях по расширению сети межрегиональной взаимосвязи. Была подчеркнута важность установленного мира между Арменией и Азербайджаном для развития регионального сотрудничества",- говорится в сообщении.