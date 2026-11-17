Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана за последние 15 дней спасло 32 детей, оказавшихся в опасном или беспомощном положении.

Как сообщили Report в ведомстве, спасатели оперативно реагировали на обращения, поступавшие на горячую линию "112".

Всех спасенных детей передали членам семей или близким.

В МЧС отметили, что подобные случаи чаще всего происходят из-за отсутствия родительского присмотра, в том числе, когда детей оставляют одних дома.

В ведомстве напомнили, что угрозу для детей могут представлять электроприборы, газовое оборудование, открытые окна и балконы, тяжелые предметы, химикаты, острые инструменты и другие потенциальные источники угрозы.

МЧС призвало родителей внимательнее относиться к безопасности детей и не оставлять их без присмотра.