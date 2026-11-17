Конференция ООН по изменению климата COP31 должна послать максимально четкий сигнал о необходимости перехода на чистую энергию и сокращения выбросов парниковых газов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра.

По его словам, представленный в понедельник проект итогового решения отвлекает внимание от необходимости последовательного сокращения выбросов.

"Совершенно необходимо, чтобы COP31 послала максимально четкий сигнал о переходе на чистую энергию и, в более широком смысле, о немедленном, глубоком и устойчивом сокращении выбросов парниковых газов", - подчеркнул Хукстра.

Как отмечает Reuters, проект отражает разногласия между почти 200 участвующими странами. Он содержит два варианта формулировок об ископаемом топливе: отход от его использования и более решительный поэтапный отказ. Оба положения могут быть исключены из окончательного документа.

Переговорщики рассчитывают представить обновленный проект позднее на этой неделе. Агентство отмечает, что официальное завершение конференции в Анталье запланировано на пятницу, однако пока неясно, удастся ли к этому сроку согласовать документ.