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МВФ расширит финансирование двух программ в Молдове на 151 млн долларов

МВФ расширит финансирование двух программ в Молдове на 151 млн долларов Международный валютный фонд (МВФ) расширит финансирование двух реализуемых в Молдове кредитных программ – в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и механизма расширенного кредитования (ECF) суммарно на 151 млн долларов.
Финансы
8 ноября 2024 г. 14:56
МВФ расширит финансирование двух программ в Молдове на 151 млн долларов

Международный валютный фонд (МВФ) расширит финансирование двух реализуемых в Молдове кредитных программ – в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и механизма расширенного кредитования (ECF) суммарно на 151 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба молдавского парламента.

В рамках программы EFF финансирование увеличено на 126 млн долларов, ECF – на 25 млн долларов.

40-месячная программа ECF/EFF для Молдовы, одобренная 21 декабря 2021 года и расширенная в мае 2022 года, поддерживается кредитом в размере около 805 млн, из которых около 608 млн долларов уже выплачены.

Кроме того, в декабре 2023 года была одобрена новая договоренность в рамках RSF (финансирование для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости) на сумму около 175 млн, из которых выплачено 44 млн долларов.

Финансирование ECF имеет нулевую процентную ставку с льготным периодом 5,5 лет и сроком погашения 10 лет, EFF – годовую ставку, равную базовой ставке SDR, подлежит погашению в течение 10 лет с льготным периодом 4,5 года. Программа RSF рассчитана на 20 лет с льготным периодом 10,5 лет, в течение которого основная сумма долга не возвращается.

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