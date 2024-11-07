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Банк Англии понизил ключевую ставку до 4,75%

Банк Англии понизил ключевую ставку до 4,75% Банк Англии понизил ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 4,75% годовых.
Финансы
7 ноября 2024 г. 16:53
Банк Англии понизил ключевую ставку до 4,75%

Банк Англии понизил ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 4,75% годовых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения на его сайте.

"На заседании, завершившемся 6 ноября 2024 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов (восемь против одного) проголосовал за снижение банковской ставки на 0,25 п.п., до 4,75%. Один член комитета предпочел сохранить ставку на уровне 5%", - говорится в тексте.

Большинство экспертов ожидало, что регулятор, выполняющий функции центробанка, примет именно такое решение. Речь идет о втором снижении ставки в текущем году. До этого Банк Англии уменьшил ставку с 5,25% до 5% в августе, что стало ее первым снижением с 2020 года. На сентябрьском заседании регулятор не стал менять ставку. Инфляция - один из важнейших параметров, который эксперты Банка Англии берут в расчет при принятии решения. В сентябре она составила 1,7% в годовом выражении, что меньше целевого показателя регулятора в 2%. Однако, как отмечается в заявлении банка, к концу года он ожидает, что рост потребительских цен в Великобритании разгонится до 2,5%.

Решение регулятора имеет большое значение для тех, кто выплачивает или планирует взять кредиты, особенно ипотечные. До понижения ставки проценты по двухлетней ипотеке в стране составляли в среднем 5,4%, по пятилетней - 5,11%.

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Версия на английском языке Bank of England cuts interest rates by 0.25 points to 4.75%

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