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Управляющий директор: ЕБРР готовится подписать на COP29 значительные кредитные соглашения

Управляющий директор: ЕБРР готовится подписать на COP29 значительные кредитные соглашения В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует запустить крупные экологические инициативы, подписать значительные кредитные соглашения и активно
Финансы
8 ноября 2024 г. 11:53
Управляющий директор: ЕБРР готовится подписать на COP29 значительные кредитные соглашения

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует запустить крупные экологические инициативы, подписать значительные кредитные соглашения и активно участвовать в дискуссиях по климатическому финансированию.

Как передает Report, об этом сообщил управляющий директор ЕБРР по климатической стратегии Гарри Бойд-Карпентер.

По его словам, которые приводятся в сообщении, "климатическое финансирование - ключевая тема на COP29", а ЕБРР является лидером в этой области и сильным мобилизатором частного капитала.

Только в 2023 году ЕБРР выделил более 6,5 млрд евро на "зеленые" проекты, что составило 50% от общего объема его инвестиций. Среди многосторонних банков развития ЕБРР выделяется по привлечению частного финансирования: на каждый евро, инвестированный банком в зеленую экономику, привлекалось более трех евро частного капитала.

На COP29, посвященной ускорению климатического финансирования, ЕБРР будет сотрудничать с другими многосторонними банками развития для усиления национальных и частных климатических инициатив, помогая привлечь больше частного капитала.

Делегацию ЕБРР на конференции возглавят президент Банка Одиль Рено-Бассо, первый вице-президент Юрген Ригтеринк, вице-президент по политике и партнерству Марк Боуман и управляющий директор по климатической стратегии Гарри Бойд-Карпентер. По словам Бойд-Карпентера, "климатическое финансирование - ключевая тема на этой COP.

"Участие банка в конференции COP29 подтверждает ведущую роль банка в финансировании климатических проектов и мобилизации частного сектора в странах, где он работает", - отмечается в сообщении.

ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор на Кавказе, работает в Азербайджане более 30 лет. Его инвестиции в стране составляют 3,7 млрд евро, распределенные на 190 проектов, включая первую солнечную и ветровую электростанции промышленного масштаба и инициативы по устойчивой инфраструктуре в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана.

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