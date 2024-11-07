Глава ЦБ Азербайджана: Проблема изменения климата включена в стратегию развития страны

29-я сессия Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата сыграет решающую роль в реализации мер по борьбе с изменением климата.

29-я сессия Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата сыграет решающую роль в реализации мер по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в интервью зарубежным СМИ.

По его словам, председательство Азербайджана на COP29 является важной возможностью для сотрудничества с международными партнерами в продвижении климатических действий во благо нашей планеты.

"Изменение климата, включая повышение температуры и более экстремальные погодные явления, наряду с загрязнением воздуха, создает проблемы устойчивости в стране", - отметил Кязимов.

Осознавая актуальность решения проблемы изменения климата, Азербайджан включил этот вопрос в свою стратегию социально-экономического развития. Одним из пяти столпов "Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года" является достижение чистой окружающей среды и страны "зеленого роста".

Кроме того, президент Ильхам Алиев объявил 2024 год в Азербайджане "Годом зеленой мировой солидарности". Это решение подчеркивает международную солидарность в борьбе с изменением климата.

Т. Кязимов считает, что Азербайджан привержен международным соглашениям, таким как Парижское: "Азербайджан поставил перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году по сравнению с 1990 годом (базовый год). Кроме того, Азербайджан взял на себя новое добровольное обязательство сократить выбросы на 40% к 2050 году".

Для достижения этих целей Азербайджан определил в качестве основной цели довести долю установленной мощности возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны до 30%. В настоящее время Азербайджан находится в процессе обновления Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC), и ожидается определение следующих целей в направлении действий по изменению климата.

Чтобы поддержать эти инициативы и внести вклад в реализацию этих целей, Центральный банк определил стратегические рамки для "озеленения" финансовой системы страны. Председатель ЦБА считает, что климатическое финансирование, стратегические рамки и планы действий дадут несколько результатов, включая функциональную экосистему, охватывающую данные, определения и правила для "зеленого финансирования", трансформацию бизнес-моделей и стратегий финансовых учреждений в сторону устойчивого и "зеленого финансирования", а также финансовые институты, которые начинают реализовывать переходные планы в соответствии с NDC.