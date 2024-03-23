Эксперты: Теракт в Подмосковье совершил ИГИЛ или создается почва для всеобщей мобилизации

Организация ИГИЛ совершила теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

Организация ИГИЛ совершила теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области.

Как передает Report, к такому выводу пришли эксперт по терроризму Питер Нойман и журналист-расследователь Христо Грозев.

По словам Ноймана, немецкого профессора Королевского колледжа в Лондоне, несколько факторов указывают на то, что ИГИЛ совершило указанный террористический акт: письмо с признанием, комплексная атака в соответствии с modus-operandi (образом действия) ИГ, предупреждения США о том, что такая атака планируется и активная деятельность хорасанского филиала ИГИЛ на постсоветском пространстве.

Ведущий исследователь The Insider, а также бывший сотрудник Bellingcat Грозев отмечает, что примерно две недели назад уже было предупреждение с американской стороны российским спецслужбам о том, что были перехвачены определенные доказательства того, что готовится террористическое нападение на россиян со стороны афганистанской группы ИГИЛ-К, связанной с ИГИЛ: "И мы знаем, что российское государство ответило, что информация, которая предоставлена американской стороной, недостаточно конкретна и [они] начали жаловаться - это публично сказала даже Мария Захарова. После этого были аресты в России определенных членов ячеек ИГИЛ. То есть ФСБ все-таки сочла, что они знают, кого арестовать и они приступили к этим арестам. Нужно ждать, какие версии будут представлены официальным следствием, потому что здесь варианты разные - если действительно будет указано на след ИГИЛ, то, скорее всего, это реально так и было, хотя мы в The Insider и Spiegel уже год наблюдаем, как российское ГРУ зачем-то обучает афганских молодых людей, которых привезли из Афганистана в Россию. Здесь остается вопрос, возможен ли российский след в таком теракте. Но, скорее всего, если это окажется афганистанский след, то надо искать причину, почему ИГИЛ-К именно сейчас решили напасть на Россию".

Эксперт подчеркивает, что если указано будет не на ИГИЛ, а на Российский добровольческий корпус или украинский след, тогда все становится намного сложнее: "Тогда мотивации для ФСБ придумать ложный след становится намного больше, чем в афганском варианте. Один из мотивов - создать условия для всеобщей мобилизации, чего мы ожидали. Сейчас надо ждать, на кого они укажут, и тогда будем рассматривать доказательства".