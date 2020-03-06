ОПЕК+ не смогли договориться о судьбе сделки

Министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС два источника.

"К сожалению, они не смогли договориться", - сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что "сделки нет", встреча завершилась.

Согласно тексту коммюнике по итогам заседания министров ОПЕК+, участники соглашения продолжат консультации в рамках хартии о сотрудничестве стран - производителей нефти для стабилизации рынка.

В свою очередь, министерский комитет по мониторингу исполнения сделки ОПЕК+ продолжит работу по анализу рыночных условий, уровню добычи нефти и другим вопросам, а также сохранит полномочия по вынесению рекомендаций странам альянса.

Накануне страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия на это предложение не согласилась и настаивала на продление сделки только на второй квартал.