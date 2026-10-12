Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила ракету хуситов над Эр-Риядом

Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, запущенную йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) в направлении Эр-Рияда.

Как передает Report, об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на заявление коалиции.

Позднее Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии призвало жителей города соблюдать официальные инструкции по безопасности, избегать скоплений людей и воздерживаться от фото- и видеосъемки.

Ранее Национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях Саудовской Аравии направила жителям Эр-Рияда оповещение о потенциальной угрозе.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.