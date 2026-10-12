Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила ракету хуситов над Эр-Риядом

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 23:38
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила ракету хуситов над Эр-Риядом

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, запущенную йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) в направлении Эр-Рияда.

    Как передает Report, об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на заявление коалиции.

    Позднее Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии призвало жителей города соблюдать официальные инструкции по безопасности, избегать скоплений людей и воздерживаться от фото- и видеосъемки.

    Ранее Национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях Саудовской Аравии направила жителям Эр-Рияда оповещение о потенциальной угрозе.

    Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

    Перехват ракеты Саудовская Аравия
    Ər-Riyad üzərində husilərin atdığı raket ələ keçirilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей