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    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 22:50
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин

    Азербайджанское Общественное объединение "Фотоклуб Gilavar" продолжило в столице Боснии и Герцеговины международную кампанию, начатую с целью объявления "мира без мин" 18-й Целью устойчивого развития ООН.

    Как сообщает Report, на площади Освобождения, расположенной в центре города, открылась экспозиция, посвященная минной войне Армении против Азербайджана.

    На ней представлены документальные фотографии, отражающие истории жизни азербайджанцев, пострадавших от минной войны Армении, и тяжелые последствия минных взрывов.

    Ранее аналогичная выставка была проведена в Женеве.

    "Фотоклуб Gilavar" является победителем 2026 года грантового конкурса "Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов", объявленного Агентством неправительственных организаций Азербайджана совместно с Фондом возрождения Карабаха при партнерстве с ANAMA.

    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин
    В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин

    Фотовыставка Жертвы среди мирного населения Минный террор
    Фото
    Sarayevoda mina qurbanlarına həsr olunmuş növbəti ekspozisiya keçirilib
    Фото
    Azerbaijani photo club continues 'landmine-free world' campaign in Sarajevo
    44 - Tezliklə
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