В Сараево открылась экспозиция, посвященная жертвам мин

Азербайджанское Общественное объединение "Фотоклуб Gilavar" продолжило в столице Боснии и Герцеговины международную кампанию, начатую с целью объявления "мира без мин" 18-й Целью устойчивого развития ООН.

Как сообщает Report, на площади Освобождения, расположенной в центре города, открылась экспозиция, посвященная минной войне Армении против Азербайджана.

На ней представлены документальные фотографии, отражающие истории жизни азербайджанцев, пострадавших от минной войны Армении, и тяжелые последствия минных взрывов.

Ранее аналогичная выставка была проведена в Женеве.

"Фотоклуб Gilavar" является победителем 2026 года грантового конкурса "Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов", объявленного Агентством неправительственных организаций Азербайджана совместно с Фондом возрождения Карабаха при партнерстве с ANAMA.