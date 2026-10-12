Гарибабади: Иран готов как к дипломатии, так и к обороне

Иран готов как к дипломатии, так и к обороне.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Иран по-прежнему положительно относится к дипломатическому пути, однако требования, выдвигаемые на переговорах, должны быть реалистичными. Готовность к защите страны и вступлению в войну не меньше, чем готовность к переговорам", - заявил он.

По словам замминистра, ответ на предложения США относительно иранского плана семидневного перемирия все еще рассматривается: "После завершения обсуждений он (ответ на предложения - ред.) будет доведен до сведения противоположной стороны через посредников".