Гарибабади: Иран готов как к дипломатии, так и к обороне
В регионе
- 12 октября, 2026
- 23:25
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Иран готов как к дипломатии, так и к обороне.
Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.
"Иран по-прежнему положительно относится к дипломатическому пути, однако требования, выдвигаемые на переговорах, должны быть реалистичными. Готовность к защите страны и вступлению в войну не меньше, чем готовность к переговорам", - заявил он.
По словам замминистра, ответ на предложения США относительно иранского плана семидневного перемирия все еще рассматривается: "После завершения обсуждений он (ответ на предложения - ред.) будет доведен до сведения противоположной стороны через посредников".
Последние новости
06:14
МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в годФинансы
06:01
МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВПФинансы
05:44
В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕКДругие страны
05:09
Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %Другие страны
04:37
В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелюДругие страны
04:20
В Панаме произошло еще одно сильное землетрясениеДругие страны
03:55
Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФДругие страны
03:16
Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную суммуКомандные
02:45
Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергииВнешняя политика