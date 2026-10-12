Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Гарибабади: Иран готов как к дипломатии, так и к обороне

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 23:25
    Гарибабади: Иран готов как к дипломатии, так и к обороне

    Иран готов как к дипломатии, так и к обороне.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

    "Иран по-прежнему положительно относится к дипломатическому пути, однако требования, выдвигаемые на переговорах, должны быть реалистичными. Готовность к защите страны и вступлению в войну не меньше, чем готовность к переговорам", - заявил он.

    По словам замминистра, ответ на предложения США относительно иранского плана семидневного перемирия все еще рассматривается: "После завершения обсуждений он (ответ на предложения - ред.) будет доведен до сведения противоположной стороны через посредников".

    Казем Гарибабади МИД Ирана Переговоры между США и Ираном
    Qəribabadi: İran həm diplomatiya, həm də müdafiəyə hazırdır
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей