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    Экс-тренеру сборной Ирландии дали 15,5 лет тюрьмы за насилие

    Индивидуальные
    • 12 октября, 2026
    • 23:57
    Экс-тренеру сборной Ирландии дали 15,5 лет тюрьмы за насилие

    Бывший тренер олимпийской сборной Ирландии по плаванию 78-летний Джордж Гибни приговорен судом в Дублине к 15 годам и 6 месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие над четырьмя юными спортсменками в 1970–1980-х годах.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на The Guardian.

    Гибни был признан виновным по 39 пунктам обвинения в противоправных действиях сексуального характера и одному пункту обвинения в попытке изнасилования.

    Гибни был тренером сборной Ирландии на Олимпиадах в Лос-Анджелесе (1984) и Сеуле (1988). В 1990-х его уже пытались привлечь к ответственности, но суд счел срок давности истекшим, и тренер уехал жить сначала в Шотландию, а потом в США.

    В 2020–2022 годах четверо пострадавших, которые на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, дали показания полиции, и в 2025-м Гибни экстрадировали в Ирландию.

    Тюремное заключение Ирландия
    İrlandiya millisinin sabiq məşqçisi cinsi zorakılığa görə 15 il yarım həbs edilib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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