Экс-тренеру сборной Ирландии дали 15,5 лет тюрьмы за насилие

Бывший тренер олимпийской сборной Ирландии по плаванию 78-летний Джордж Гибни приговорен судом в Дублине к 15 годам и 6 месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие над четырьмя юными спортсменками в 1970–1980-х годах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Guardian.

Гибни был признан виновным по 39 пунктам обвинения в противоправных действиях сексуального характера и одному пункту обвинения в попытке изнасилования.

Гибни был тренером сборной Ирландии на Олимпиадах в Лос-Анджелесе (1984) и Сеуле (1988). В 1990-х его уже пытались привлечь к ответственности, но суд счел срок давности истекшим, и тренер уехал жить сначала в Шотландию, а потом в США.

В 2020–2022 годах четверо пострадавших, которые на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, дали показания полиции, и в 2025-м Гибни экстрадировали в Ирландию.