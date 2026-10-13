Ущерб от протестов только в одном регионе Парижа достиг 8,5 млн евро

Регион Иль-де-Франс понес материальный ущерб на сумму около 8,5 млн евро в результате протестов учащейся молодежи.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV.

По данным телеканала, только за понедельник ущерб составил около 400 тыс. евро.

В этот день акции протеста прошли примерно в 80 лицеях региона. В целом протестное движение охватило 27 департаментов Франции и привело к закрытию 130 учебных заведений.

Министерство национального образования Франции сообщило, что в ходе беспорядков утром в понедельник травмы получили восемь работников сферы образования. Кроме того, несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях с протестующими.

По последним данным, с начала протестов в Париже были задержаны 273 человека, в том числе 188 несовершеннолетних.