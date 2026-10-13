Ущерб от протестов только в одном регионе Парижа достиг 8,5 млн евро
- 13 октября, 2026
- 00:11
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Регион Иль-де-Франс понес материальный ущерб на сумму около 8,5 млн евро в результате протестов учащейся молодежи.
Как передает Report, об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV.
По данным телеканала, только за понедельник ущерб составил около 400 тыс. евро.
В этот день акции протеста прошли примерно в 80 лицеях региона. В целом протестное движение охватило 27 департаментов Франции и привело к закрытию 130 учебных заведений.
Министерство национального образования Франции сообщило, что в ходе беспорядков утром в понедельник травмы получили восемь работников сферы образования. Кроме того, несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях с протестующими.
По последним данным, с начала протестов в Париже были задержаны 273 человека, в том числе 188 несовершеннолетних.