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    Ущерб от протестов только в одном регионе Парижа достиг 8,5 млн евро

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 00:11
    Ущерб от протестов только в одном регионе Парижа достиг 8,5 млн евро

    Регион Иль-де-Франс понес материальный ущерб на сумму около 8,5 млн евро в результате протестов учащейся молодежи.

    Как передает Report, об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV.

    По данным телеканала, только за понедельник ущерб составил около 400 тыс. евро.

    В этот день акции протеста прошли примерно в 80 лицеях региона. В целом протестное движение охватило 27 департаментов Франции и привело к закрытию 130 учебных заведений.

    Министерство национального образования Франции сообщило, что в ходе беспорядков утром в понедельник травмы получили восемь работников сферы образования. Кроме того, несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях с протестующими.

    По последним данным, с начала протестов в Париже были задержаны 273 человека, в том числе 188 несовершеннолетних.

    Акции протеста Париж (Франция)
    Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıb
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    44 - Tezliklə

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