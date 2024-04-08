Депутаты хотят расследовать ситуацию с госдолгом при Макроне на фоне опасений понижения рейтинга Франции

Депутаты от партии "Республиканцы" (Les Républicains, LR) собираются создать комиссию по расследованию "резкого роста долга" во время президентства Эмманюэля Макрона на фоне высокой напряженности между исполнительной властью и парламентариями по поводу со

Депутаты от партии "Республиканцы" (Les Républicains, LR) собираются создать комиссию по расследованию "резкого роста долга" во время президентства Эмманюэля Макрона на фоне высокой напряженности между исполнительной властью и парламентариями по поводу состояния государственных финансов и опасений по возможному снижению кредитного рейтинга страны.

По информации агентства "Франс Пресс", президент группы LR Оливье Марле поднял этот вопрос на конференции председателей Ассамблеи во вторник. Группа воспользуется своим правом на создание комиссии по расследованию финансовой ситуации, пояснил источник в Республиканской партии.

В частности, республиканцы намерены начать парламентское расследование "причин сильного роста французского долга в период президентства Макрона и его последствий для покупательной способности французов".

По данным французской прессы, дефицит государственного бюджета Франции достиг 5,5% ВВП в 2023 году, по данным Insee, превысив прогноз на 15,8 миллиарда евро. Тем не менее правительство сохраняет свою цель - сократить дефицит государственного бюджета до уровня ниже 3% ВВП к 2027 году. Десять миллиардов евро экономии уже согласованы на 2024 год, а на 2025 год объявлено о сокращении расходов на 20 миллиардов евро.

Ухудшение состояния государственных финансов является главной темой в политической жизни Франции и находится в центре конфликта между исполнительной властью и депутатами парламента, в том числе внутри большинства, разделившегося по поводу главного принципа, запрещающего трогать налоги, особенно на крупные состояния.

Между тем, президент республиканцев Эрик Сьотти в прошлую пятницу направил премьер-министру Атталю письмо с требованием принять пересмотренный бюджет, обвинив при этом французское правительство в том, что оно "ввело французов в заблуждение", представив осенью прошлого года бюджет, в котором было много "неискренности".

При этом, Республиканской партии также не нравится идея повышения налогов для тех, кто владеет крупными состояниями, что создает парадигму, в которой правящая партия "Реннесанс" Макрона и республиканцы имеют общие точки соприкосновения.

Тем не менее по мнению экономических аналитиков, разногласия между несколькими политическими партиями в Сенате и Национальном собрании Франции имеют скорее политическое, чем экономическое значение.

Газеты La Liberation, Le Monde и Le Figaro утверждают, что Французская республиканская партия воспользуется угрозой вынесения вотума недоверия правительству по поводу бюджета, который повис в воздухе. "Это гипотеза, которая находится на столе, это точно", - сказал Эрик Сьотти. Во вторник утром группа La France Insoumise объявила, что выдвинет спонтанный вотум недоверия, если правительство не вернется в парламент с исправленным бюджетом.

Несмотря на это, предыдущие попытки выдвинуть вотум недоверия правительству регулярно проваливались, и эта ситуация, похоже, ничем не отличается. Анализ ситуации позволяет многим политическим комментаторам предсказать, как будет развиваться процесс в ближайшие недели.

Хотя Республиканская партия часто критикует французское правительство по широкому кругу вопросов, ее члены зависят от правящей партии и порой используют различные проблемные ситуации, будь то внешняя политика, экономические вопросы или уровень преступности, в качестве разменной монеты. Более того, маловероятно, что вынесение вотума недоверия по вопросу государственного дефицита и национальных долгов станет основанием для сотрудничества LFI и республиканцев, учитывая, с каким трудом левый LFI находит союзников во французской политической системе.

Но республиканцы знают, как вести хорошую PR-кампанию, чтобы привлечь поддержку тех граждан, которые недовольны экономической политикой французского правительства.

"Будет интересно узнать, чем окружило себя правительство", - говорит Оливье Марлеи, подразумевая, что среди тех, кто будет расследован, могут быть министр экономики Брюно Ле Мэр и премьер-министр Габриэль Атталь, бывший министр государственных финансов. "Есть решения, которые, как мы знали с самого начала, будут плохими. Подход "сколько бы это ни стоило" был очень хорош, но можно было пытаться тратить как можно меньше, как можно более разумно".

Тем более тревожным для французской правящей партии является тот факт, что рейтинговое агентство Moody's считает "маловероятной" цель сократить дефицит государственного бюджета до уровня ниже 3% к 2027 году. Moody's также считает, что дополнительные 10 миллиардов сэкономленных средств к 2024 году недостаточны, чтобы "вернуть правительство на правильный путь".

По словам нескольких источников в Елисейском дворце, правительство опасается, что в ближайшие месяцы основные рейтинговые агентства понизят рейтинг страны, которая в настоящее время находится в числе худших в Европе по состоянию государственных финансов.

Джамал Мустафаев