Выборы в Европарламент 2024 года: Что их итоги будут значить для Азербайджана

Каким будет следующий состав Европейского парламента и оправдаются ли прогнозы о его смещении на "территорию" ультраправых, навяжут ли французские правые политики свою волю и будет ли смещена глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Вот только несколько в

Каким будет следующий состав Европейского парламента и оправдаются ли прогнозы о его смещении на "территорию" ультраправых, навяжут ли французские правые политики свою волю и будет ли смещена глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Вот только несколько вопросов, которые возникают в преддверии выборов в Европейский парламент, намеченных на июнь 2024 года.

Для Азербайджана важнее вопрос о том, какова будет позиция нового состава в отношении страны.

В любом случае предстоящие выборы станут переломными для всего европейского континента и для Европарламента как политического института, в частности.

Чтобы понять суть предстоящих выборов, стоит прояснить некоторые моменты. В то время как Европейская комиссия (ЕК) является исполнительной властью и отвечает за разработку и реализацию законов и повседневное управление ЕС, Европарламент представляет интересы граждан ЕС, а Совет - интересы стран, и формирует предложения ЕК и, в случае согласия с ними, принимает их.

Европейские выборы проводятся каждые пять лет, Последние европейские выборы прошли в мае 2019 года.

Чем же нынешние отличаются от предыдущих? В основном ростом ультраконсервативных и ультраправых убеждений и настроений по всему континенту. По всей Европе набирают силу политические партии популистского и националистического толка, их представительство, похоже, будет сильнее, чем когда-либо, и это создает риски, если не потенциальные точки конфликта в будущих отношениях между новым составом Европарламента и Азербайджаном.

Во время недавнего митинга в Марселе лидер ультраправых Марин Ле Пен и председатель ее партии "Национальное Объединение" Жордан Барделла подтвердили свою готовность "свернуть" зеленую сделку Европейского союза и забрать у Брюсселя множество полномочий, включая право вводить крайне агрессивные и опасные антимигрантские законы. Текущие опросы показывают, что эта программа наберет рекордные 30 % голосов и нанесет унизительное поражение президенту Эмманюэлю Макрону.

По данным британской Guardian, "евроскептические, националистические правые, скорее всего, возглавят опросы в девяти странах ЕС, включая основателей - Италию, Бельгию и Нидерланды и Францию, а также займут второе или третье место еще в девяти странах, включая Германию".

В Риме, где левоцентристские силы Европы собрались, чтобы начать свою собственную кампанию, премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что "сама душа Европы находится под угрозой".

Так что это все означает для Азербайджана? Учитывая, что Европейская народная партия является одной из движущих сил будущих выборов, а также ее внутренние конфликты между умеренными и ультраправыми элементами, эскалация негативной риторики может быть неизбежной.

ЕНП, являющаяся консервативной правоцентристской партией, радикально сдвинулась вправо, одной из главных фигур, представляющих угрозу для отношений между институтом и Азербайджаном, станет Франсуа-Ксавье Беллами.

Ультрарелигиозный католик и философ Беллами, член ультраправого крыла французской партии Les Républicains, постоянно досаждает Азербайджану и последовательно заявляет о религиозной битве цивилизаций между Азербайджаном и Арменией (которую он считает колыбелью христианства и важным союзником в отстаивании принципа европейских ценностей в регионе).

Его конфликт с более темпераментной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перешел в новую стадию, когда французский политик открыто отказался поддержать ее в новой номинации, заявив, что она не подходит для этой работы.

"Она [Фон дер Лейен] была не нашим кандидатом в 2019 году, а кандидатом Макрона, - заявил Беллами в интервью радиостанции France Inter. - LR не будет поддерживать ее, потому что ее послужной список не соответствует ожиданиям Европы".



Конфликт между французской партией Les Republicains и фон дер Ляйен в последние годы обострился. Консерваторы обвиняют главу Еврокомиссии в отказе от идеи препятствия иммиграции и продвижении повестки дня экологов и "крайне левых". Одним из моментов, который особенно не понравился им, то что фон дер Ляйен назвала Азербайджан "надежным партнером" в своей стратегии обеспечения Европы энергоресурсами.

По этому поводу Беллами заявил, что решение ЕС по Карабаху становится делом парламента против комиссии, и что парламент проголосовал за введение санкций против Азербайджана, но Еврокомиссия решила не прислушиваться.

Но в своей собственной стране Беллами не обладает серьезной поддержкой. Опрос POLITICO, опубликованный в феврале, показал, что ЕНП лидирует на европейском уровне. Однако во Франции Беллами и "Республиканцы" набирают около 7 процентов голосов - чуть больше минимального 5-процентного порога, необходимого для получения евромандатов.

Безусловно, новый состав Европарламента может создать проблемы в дискуссии с Азербайджаном, особенно со стороны французских депутатов. Но главной стороной в отношениях с Европой для Азербайджана является Европейская комиссия, что делает критику депутатов несущественной.

Джамал Мустафаев