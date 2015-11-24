В Милли Меджлисе созданы новые комитеты и избраны председатели этих комитетов - СПИСОК

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе созданы новые комитеты и избраны председатели этих комитетов.

Как сообщает Report, депутат Али Гусейнли избран председателем комитета по правовой политике и государственному строительству, Зияфет Аскеров - председателем комитета по безопасности, обороне и борьбе с коррупцией, Зияд Самедзаде - председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, Валех Аскеров - председателем комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, Эльдар Ибрагимов - председателем комитета по аграрной политике, Хади Раджабли - председателем комитета по социальной политике, Ариф Рагимзаде - председателем комитета по региональным вопросам, Иса Габиббейли - председателем комитета по науке и образованию, Рафаэль Гусейнов - председателем комитета по культуре, Бахар Мурадова - председателем комитета по правам человека, Самед Сеидов - председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, Ахлиман Амираслонов - председателем новосозданного комитета по здравоохранению, Агия Нахчыванлы - председателем новосозданного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Сиявуш Новрузов - председателем новосозданного комитета по общественным объединениям и религиозным организациям, Фуад Мурадов - председателем новосозданного комитета молодежи и спорта.

Этим первый рабочий день Милли Меджлиса 5-го созыва завершился.

Отметим, что председателем комитета по науке и образованию Милли Меджлиса 4-го созыва был представитель Партии "Ени Азербайджан" депутат Шамсаддин Гаджиев, а председателем комитета по культуре - представитель ПЕА депутат Низами Джафаров.