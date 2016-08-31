В Баку прошло совещание “Роль и задачи средств массовой информации в процессе предреферендумной агитации”

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Баку прошел семинар-совещание “Роль и задачи средств массовой информации в процессе предреферендумной агитации”, организованный Президентской администрацией, Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и Советом прессы.

Как передает Report, на мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, завотделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов, председатель ЦИК Мазахир Панахов, зампредседателя Совета прессы Умуд Рагимоглу, председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугар Сафарли, руководители СМИ.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов в своем выступлении напомнил, что ЦИК продолжает деятельность в связи с референдумом 26 сентября, уже зарегистрированы три агитационные группы, утвержден Календарный план: “Одним из основных партнеров на выборах являются средства массовой информации, так как информация о проводимых в масштабах страны мероприятиях должна доводиться до общественности. То есть партнером ЦИК являются СМИ. Мы уделяем этому особое внимание”.

Совещание продолжилось выступлениями других участников.