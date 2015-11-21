Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Исполняется 23 года со дня создания партии "Новый Азербайджан" (ПНА).

Как сообщает Report, по этому случаю руководство ПНА посетило могилу основателя партии Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Председатель ПНА и заместитель премьер-министра Али Ахмедов, заведующий общественно-политическим отделом администрации президента (АП) Али Гасанов, заместитель председателя ПНА, президент НАНА Акиф Ализаде, заместитель руководителя АП Новруз Мамедов, заведующий отделом по правоохранительным органам АП Фуад Алескеров, заместитель исполнительного секретаря ПНА, председатель государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, заместитель исполнительного секретаря ПНА Сиявуш Новрузов, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, член правления ПНА, заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, депутаты и представители общественности возложили венок на могилу Гейдара Алиева и цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.