Руководство МВД посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В связи с профессиональным праздником полиции руководство министерства внутренних дел посетило 2 июля Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов под руководством министра Рамиля Усубова посетили члены коллегии МВД, начальники главных управлений и служб, должностные лица.

Руководство МВД сначала посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, где были возложены цветы. Также была почтена память выдающегося офтальмолога Зарифы Алиевой.

Далее в Аллее шехидов сотрудники органов внутренних дел посетили могилы героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".