Президент Ильхам Алиев принял резидента-координатора ООН в Азербайджане

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял резидента-координатора ООН в нашей стране Антониуса Броека в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев высоко оценил успешную дипломатическую деятельность Антониуса Броека в нашей стране. Глава государства сообщил, что по случаю 70-летнего юбилея Организации Объединенных Наций, за эффективную деятельность в реализации проектов ООН в Азербайджане в различных сферах он удостоен высокой награды Азербайджана – медали "Терегги", и вручил медаль дипломату. Коснувшись сотрудничества между нашей страной и ООН, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение уровнем партнерства и практической реализацией различных значимых проектов.

Выразив признательность главе нашего государства за награждение медалью "Терегги" Азербайджана, резидент-координатор ООН Антониус Броек расценил это как высокую оценку их деятельности.

На встрече была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и ООН будет успешно развиваться и дальше.