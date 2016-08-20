Председатель ЦИК предупредил избирательные комиссии

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома председатель ЦИК Мазахир Панахов дал некоторые поручения и рекомендации в связи с назначенным на 26 сентября 2016 года референдумом.

Как сообщает Report, отметив о проведении предыдущих выборов в Азербайджане на высоком уровне, М.Панахов заявил, что никогда не стоит расслабляться: "Проблемы во всех сферах возникают тогда, когда человек расслабляется и относится к делу с равнодушием".

Председатель ЦИК подчеркнул, что референдум является процессом, представляющим историческое значение и к вопросу нужно отнестись со всей строгостью: "Здесь на руководителей и членов избирательных комиссий возлагается большая ответственность. Никто не вправе относиться к референдуму несерьезно или же равнодушно".

М.Панахов отметил об организации всех связанных в проведением референдума мероприятий на высоком уровне. Он расказал об организации семинаров для членов избирательных комиссий, а также проведении на местах просветительской работы: "Для проведения референдума на высоком уровне созданы все условия и проделана необходимая работа".