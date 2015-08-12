ПЕА создала избирательные штабы в 84 районах и городах страны

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Правящая партия "Ени Азербайджан" в связи с предстоящими 1 ноября парламентскими выборами создала избирательные штабы в 84 районах и городах страны.

Об этом сообщил Report заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, в каждом из 125 избирательных округов, охватывающих 84 района и города, создано местное отделение Центрального штаба ПЕА: "Уже определены члены избирательных штабов, с ними проведены тренинги, разграничены обязанности. Также определяются функции, которые они будут выполнять. На следующей неделе работы полностью завершатся. В то же время, определены лица, которые будут заниматься сбором подписей, с ними проводятся тренинги".

С.Новрузов отметил, что в каждом избирательном штабе насчитывается порядка 10-25 членов: "Однако этот показатель может меняться в зависимости от района. Центральный избирательный штаб правящей партии также приступил к деятельности".