Обнародованы первые результаты муниципальных выборов в Азербайджане

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны первые результаты состоявшихся вчера в Азербайджане муниципальных выборов. Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов заявил, что в ЦИК поступили 5015 протоколов из 5015 участков по 118 округам, были подсчитаны 1 861 728 бюллетеней. "Таким образом, были полностью сформированы 1607 муниципалитета, определены 15035 кандидатов-лидеров".

Отметим, муниципальные выборы проведены в Азербайджане, за исключением оккупированных территорий, по 1607 муниципалитетам в 118 округах и на 5015 участках.