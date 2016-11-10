Ахад Абыев: Кулаком я сломал флаг Армении, а не Колумбии - ВИДЕО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Изготовленный из шифера флаг на мероприятии по случаю 9 ноября - Дня государственного флага в Дашкясанском районе был флагом Армении. Это не был флаг Колумбии".

Об этом в заявлении Report сказал глава исполнительной власти Дашкясанского района Ахад Абыев.

Он отметил, что этот флаг изготовили военнослужащие N-ской военной части: "Те, кто говорят, что сломанный армянский флаг был флагом Колумбии, играют на руку армянам. Из-за этих людей мы не можем освободить оккупированные земли. Как можно перепутать армянский флаг с колумбийским?! Просто армянский флаг держали в перевернутом виде. По мне, правильно и сделали. Этот флаг солдаты хотели бросит на землю и сломать ногами. Я сказал, что сам сделаю это. Я сломал этот флаг одним ударом. Я сам ветеран Карабахской войны".

Отметим, что в соцсетях и СМИ распространилась информация, что изготовленный из шифера флаг на мероприятии по случаю 9 ноября - Дня государственного флага в Дашкясанском районе, был флагом Колумбии, а не Армении. А.Абыев подвергся критике за то, что сломал колумбийский флаг вместо армянского.