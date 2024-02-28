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Захарова: Секретарь Совбеза Армении уже не первый раз передергивает факты

Захарова: Секретарь Совбеза Армении уже не первый раз передергивает факты Россия выражает негодование в связи с высказываниями секретаря Совета безопасности Армении, Армена Григоряна, обвиняющего российских военных в инциденте 12 февраля.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 16:43
Захарова: Секретарь Совбеза Армении уже не первый раз передергивает факты
Мария Захарова

Россия выражает негодование в связи с высказываниями секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, обвинившего РФ в инциденте на армяно-азербайджанской границе 12 февраля.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Мы оцениваем подобные высказывания исключительно негативно. Секретарь Совбеза уже не первый раз передергивает факты, лишь бы, я так думаю, понравиться кому-то там на Западе, или, возможно, придумать какой-то повод для критики России и так далее. В районе населенного пункта Неркин-Анд нет российских военных. Там, в соответствии с договоренностью с армянской же стороной, в 2021 году был размещен пост погранслужбы ФСБ", - сказала она.

По словам Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство считает контрпродуктивными попытки очернить представителей РФ.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Пярвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

В тот же день в 20:50 и в 23:40 подразделения вооружённых сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.

Позднее, 13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на провокацию вооруженных сил Армении была проведена "операция возмездия". В результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, откуда 12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего был ранен азербайджанский военнослужащий.

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Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilk dəfə deyil ki, faktları təhrif edir
Версия на английском языке Zakharova says 'not the first time' that Armenian Security Council secretary distorts facts

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