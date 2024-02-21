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️Секретарь Совбеза Армении обвинил Россию в последних событиях на границе

️Секретарь Совбеза Армении обвинил Россию в последних событиях на границе Европейская миссия наблюдателей не имеет доступа в Неркин-Анд, где произошел последний инцидент, доступ туда имеет только российская сторона.
В регионе
21 февраля 2024 г. 17:58
️Секретарь Совбеза Армении обвинил Россию в последних событиях на границе

Европейская миссия наблюдателей не имеет доступа в Неркин-Анд, где произошел последний инцидент, доступ туда имеет только российская сторона.

Как передает Report, об этом заявил журналистам ️секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"У миссии ЕС туда не было доступа, и только Россия имеет этот доступ, она там присутствует. И Россия не смогла предотвратить инцидент... Миссия ЕС выполняет стабилизирующую роль, мы полностью ее поддерживаем", - отметил он.

Ранее сегодня глава миссии в Армении Маркус Риттер также заявил о том, что наблюдатели могут посещать всю территорию Армении, кроме находящейся в зоне ответственности ФСБ РФ территории Неркин-Анда.

Напомним, что 12 февраля армянские боевики совершили провокацию на границе, в результате чего был ранен азербайджанский пограничник. В ответ на это подразделения Госпогранслужбы Азербайджана провели операцию "Возмездие", в результате которой уничтожили боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд и ликвидировали 4 армянских боевиков.

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