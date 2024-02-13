ГПС провела "операцию возмездия", уничтожен армянский военный пост

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) в ответ на вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении проведена "операция возмездия".

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении проведена "операция возмездия".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГПС.

В результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, откуда вчера ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего был ранен азербайджанский военнослужащий.

Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста.

"На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будут приняты более серьезные и решительные меры", - заявили в ГПС.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.