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ГПС провела "операцию возмездия", уничтожен армянский военный пост

ГПС провела "операцию возмездия", уничтожен армянский военный пост 13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) в ответ на вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении проведена "операция возмездия".
Армия
13 февраля 2024 г. 10:10
ГПС провела операцию возмездия, уничтожен армянский военный пост

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении проведена "операция возмездия".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГПС.

В результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, откуда вчера ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего был ранен азербайджанский военнослужащий.

Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста.

"На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будут приняты более серьезные и решительные меры", - заявили в ГПС.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

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Версия на английском языке Armenian military post destroyed as Azerbaijan's State Border Service retaliates for provocation
Версия на азербайджанском языке DSX “Qisas əməliyyatı” keçirib, ermənilərin döyüş postu darmadağın edilib, ciddi itkiləri var

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