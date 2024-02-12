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ВС Армении обстреляли позиции ГПС в Зангилане, один военнослужащий ранен

ВС Армении обстреляли позиции ГПС в Зангилане, один военнослужащий ранен ВС Армении обстреляли позиции пограничных войск Государственной пограничной (ГПС) службы Азербайджана в направлении села Кёллугышлак Зангиланского района, в результате один военнослужащий получил ранения.
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 17:41
ВС Армении обстреляли позиции ГПС в Зангилане, один военнослужащий ранен

ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел 12 февраля примерно в 13:37 по местному времени на участке условной азербайджано-армянской госграницы в Зангиланском районе.

Обстрел велся с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Неркин-Анд Гафанского района.

Раненый военнослужащий был эвакуирован на вертолете в профильное медицинское учреждение.

Инцидент, включая момент обстрела с армянской стороны, зафиксирован камерами видеонаблюдения. Оперативная обстановка в настоящий момент стабильна и контролируется азербайджанскими подразделениями. Ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

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Версия на английском языке Azerbaijani service member injured as Armenians fire at positions of State Border Guards in Zangilan
Версия на азербайджанском языке ВидеоAzərbaycan Ordusunun Zəngilan istiqamətində mövqeləri atəşə tutulub, bir hərbçi yaralanıb

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