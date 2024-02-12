ВС Армении обстреляли позиции ГПС в Зангилане, один военнослужащий ранен

ВС Армении обстреляли позиции пограничных войск Государственной пограничной (ГПС) службы Азербайджана в направлении села Кёллугышлак Зангиланского района, в результате один военнослужащий получил ранения.

ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел 12 февраля примерно в 13:37 по местному времени на участке условной азербайджано-армянской госграницы в Зангиланском районе.

Обстрел велся с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Неркин-Анд Гафанского района.

Раненый военнослужащий был эвакуирован на вертолете в профильное медицинское учреждение.

Инцидент, включая момент обстрела с армянской стороны, зафиксирован камерами видеонаблюдения. Оперативная обстановка в настоящий момент стабильна и контролируется азербайджанскими подразделениями. Ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.