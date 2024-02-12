ВС Армении обстреляли позиции ГПС в Зангилане, один военнослужащий ранен

ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.
Как сообщает Report, инцидент произошел 12 февраля примерно в 13:37 по местному времени на участке условной азербайджано-армянской госграницы в Зангиланском районе.
Обстрел велся с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Неркин-Анд Гафанского района.
Раненый военнослужащий был эвакуирован на вертолете в профильное медицинское учреждение.
Инцидент, включая момент обстрела с армянской стороны, зафиксирован камерами видеонаблюдения. Оперативная обстановка в настоящий момент стабильна и контролируется азербайджанскими подразделениями. Ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.