О нас

В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Сомали

В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Сомали В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Сомали Джейхуна Байрамова и Ахмеда Моалима Фики.
Внешняя политика
26 июля 2024 г. 12:20
В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Сомали

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмед Моаллим Фики провели встречу в расширенном составе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министры также обменялись мнениями об использовании потенциала сотрудничества в различных областях, включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность и пр.

Кроме того, было обсуждено сотрудничество в рамках международных платформ, таких как ООН, Движения неприсоединения и ОИС.

Было отмечено, что председательство в COP29 является одной из важных платформ деятельности Азербайджана.

В ходе встречи в том числе обсуждались мирные инициативы Азербайджана в регионе в постконфликтный период.

11:50

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Сомали Джейхуна Байрамова и Ахмеда Моалима Фики, находящегося с официальным визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

По итогам переговоров главы ведомств проведут совместную пресс-конференцию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Somalidən olan həmkarı ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Azerbaijani, Somali FMs meet in Baku

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов: Переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжаются
Джейхун Байрамов: Переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжаются
26 июля 2024 г. 12:41
Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку
Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку
26 июля 2024 г. 12:39
Глава МИД: На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Сомали развивались по восходящей
Глава МИД: На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Сомали развивались по восходящей
26 июля 2024 г. 12:38
Джейхун Байрамов: Азербайджан считает приоритетом расширение связей со странами Африки
Джейхун Байрамов: Азербайджан считает приоритетом расширение связей со странами Африки
26 июля 2024 г. 12:36
Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил мальдивского коллегу
26 июля 2024 г. 11:19
Община Западного Азербайджана осудила действия армянской диаспоры и ее наемника Окампо
Община Западного Азербайджана осудила действия армянской диаспоры и ее наемника Окампо
26 июля 2024 г. 11:18
Состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Великобритании
ФотоСостоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Великобритании
26 июля 2024 г. 06:29
Джейхун Байрамов принял посла Польши по случаю окончания дипломатической деятельности
ФотоДжейхун Байрамов принял посла Польши по случаю окончания дипломатической деятельности
25 июля 2024 г. 18:53
Состоялся очередной раунд политконсультаций между Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоСостоялся очередной раунд политконсультаций между Азербайджаном и Узбекистаном
25 июля 2024 г. 18:48
Генпрокуроры стран ОТГ подписали Бишкекскую декларацию
ФотоГенпрокуроры стран ОТГ подписали Бишкекскую декларацию
25 июля 2024 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi