В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Сомали

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Сомали Джейхуна Байрамова и Ахмеда Моалима Фики.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмед Моаллим Фики провели встречу в расширенном составе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министры также обменялись мнениями об использовании потенциала сотрудничества в различных областях, включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность и пр.

Кроме того, было обсуждено сотрудничество в рамках международных платформ, таких как ООН, Движения неприсоединения и ОИС.

Было отмечено, что председательство в COP29 является одной из важных платформ деятельности Азербайджана.

В ходе встречи в том числе обсуждались мирные инициативы Азербайджана в регионе в постконфликтный период.

11:50

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Сомали Джейхуна Байрамова и Ахмеда Моалима Фики, находящегося с официальным визитом в нашей стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

По итогам переговоров главы ведомств проведут совместную пресс-конференцию.