Джейхун Байрамов: Переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжаются

Переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжаются.

Переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжаются.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмедом Моаллимом Фики Ахмедом.

Министр сказал, что Сомали всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана во время 44-дневной войны и после нее, и поблагодарил за этого сомалийского коллегу.

"Я проинформировал своего коллегу о постконфликтной ситуации, о восстановительных работах на освобожденных территориях и о минной угрозе", - сказал глава азербайджанского МИД.