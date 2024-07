Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Мальдивскую Республику по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией ведомство поделилось на странице в социальной сети "Х".

"Поздравляем дружественные Мальдивы и их народ с Днем независимости!", - отмечено в публикации.