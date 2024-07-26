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Генпрокурор: Отношения между Азербайджаном и Турцией вышли на уровень стратегического партнерства

Генпрокурор: Отношения между Азербайджаном и Турцией вышли на уровень стратегического партнерства
Внешняя политика
26 июля 2024 г. 19:13
Генпрокурор: Отношения между Азербайджаном и Турцией вышли на уровень стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и Турцией вышли на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев на встрече с председателем Конституционного суда Турции Кадиром Озкая, находящимся с рабочим визитом в Азербайджане.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между органами прокуратуры, юстиции и судебными органами в рамках Организации тюркских государств. Было подчеркнуто, что проведение третьего по счету заседания Совета генеральных прокуроров ОТГ в июле этого года в Бишкеке является ярким примером эффективного взаимодействия между правоохранительными органами обеих стран.

Кадир Озкая рассказал о высоком уровне отношений между двумя странами, охватывающих все сферы. Председатель Конституционного суда Турции подчеркнул важность развития деловых связей между азербайджанскими и турецкими юристами, отметив важность взаимных визитов и обмена опытом.

На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror: Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri etibarlı strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

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