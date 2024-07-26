Джейхун Байрамов: Азербайджан считает приоритетом расширение связей со странами Африки

Азербайджан всегда считал приоритетом расширение связей со странами Африки.

Азербайджан всегда считал приоритетом расширение связей со странами Африки.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сомалийским коллегой Ахмедом Моаллимом Фики в Баку.

"Сегодняшний визит главы МИД Сомали является ярким примером дружбы и сотрудничества между нашими странами, растущего политического диалога. В 2024 году мы отмечаем 20-летие дипломатических отношений", - сказал министр.

Министр напомнил, Азербайджан в рамках своего председательства в Движении неприсоединения (ДН) прилагал усилия для защиты интересов африканских стран в международном пространстве.

"Баку уделяет особое внимание отношениям с Африканским Союзом. Отношения с Сомали в этом контексте также имеют важное значение", - сказал министр.

По словам Байрамова, помимо двусторонних отношений, Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Сомали на международных платформах: "Примером этому может служить многолетнее сотрудничество в рамках ООН, ОИС и ДН. Поздравляю Сомали с избранием непостоянным членом СБ ООН на 2025-2026 гг. Это показатель того, что мировые державы ценят вклад Сомали в мир и сотрудничество на международном уровне".