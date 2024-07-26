О нас

Джейхун Байрамов: Азербайджан считает приоритетом расширение связей со странами Африки

Джейхун Байрамов: Азербайджан считает приоритетом расширение связей со странами Африки Азербайджан всегда считал приоритетом расширение связей со странами Африки.
Внешняя политика
26 июля 2024 г. 12:36
Джейхун Байрамов: Азербайджан считает приоритетом расширение связей со странами Африки

Азербайджан всегда считал приоритетом расширение связей со странами Африки.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сомалийским коллегой Ахмедом Моаллимом Фики в Баку.

"Сегодняшний визит главы МИД Сомали является ярким примером дружбы и сотрудничества между нашими странами, растущего политического диалога. В 2024 году мы отмечаем 20-летие дипломатических отношений", - сказал министр.

Министр напомнил, Азербайджан в рамках своего председательства в Движении неприсоединения (ДН) прилагал усилия для защиты интересов африканских стран в международном пространстве.

"Баку уделяет особое внимание отношениям с Африканским Союзом. Отношения с Сомали в этом контексте также имеют важное значение", - сказал министр.

По словам Байрамова, помимо двусторонних отношений, Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Сомали на международных платформах: "Примером этому может служить многолетнее сотрудничество в рамках ООН, ОИС и ДН. Поздравляю Сомали с избранием непостоянным членом СБ ООН на 2025-2026 гг. Это показатель того, что мировые державы ценят вклад Сомали в мир и сотрудничество на международном уровне".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке FM: Expanding relations with African countries is priority for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: Azərbaycanın Afrika ölkələri ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi həmişə prioritet olub

Экслюзивные новости

Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi