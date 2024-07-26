Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку

Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку.

Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмедом Моаллимом Фиги.

Дж.Байрамов коснулся сотрудничества в экономической сфере: "Наши станы сотрудничают в таких сферах, как сельское хозяйство и рыболовство. В апреле этого года группа технических экспертов из Сомали посетила Азербайджан. В ближайшее время планируется направить в Сомали группу экспертов из Азербайджана".

Глава МИД Азербайджана добавил, что наша страна готова оказать гуманитарную поддержку Сомали: "В Азербайджане имеется образовательная программа для стран ОИС, и уже ряд молодых людей из Сомали воспользовались этой программой. В течение этого года в Азербайджане запланирован ряд мероприятий, крупнейшим из которых является COP29. Мы будем рады видеть делегацию из Сомали на этой конференции".