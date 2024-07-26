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Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку

Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку.
Внешняя политика
26 июля 2024 г. 12:39
Джейхун Байрамов: Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку

Азербайджан готов оказать Сомали гуманитарную поддержку.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмедом Моаллимом Фиги.

Дж.Байрамов коснулся сотрудничества в экономической сфере: "Наши станы сотрудничают в таких сферах, как сельское хозяйство и рыболовство. В апреле этого года группа технических экспертов из Сомали посетила Азербайджан. В ближайшее время планируется направить в Сомали группу экспертов из Азербайджана".

Глава МИД Азербайджана добавил, что наша страна готова оказать гуманитарную поддержку Сомали: "В Азербайджане имеется образовательная программа для стран ОИС, и уже ряд молодых людей из Сомали воспользовались этой программой. В течение этого года в Азербайджане запланирован ряд мероприятий, крупнейшим из которых является COP29. Мы будем рады видеть делегацию из Сомали на этой конференции".

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan ready to provide humanitarian support to Somalia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Somaliyə humanitar dəstək göstərməyə hazırdır

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