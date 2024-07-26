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Глава МИД: На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Сомали развивались по восходящей

Глава МИД: На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Сомали развивались по восходящей На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Сомали развивались по восходящий.
Внешняя политика
26 июля 2024 г. 12:38
Глава МИД: На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Сомали развивались по восходящей

На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Сомали развивались по восходящей.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмед Моаллим Фики заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Глава МИД Сомали отметил, что его визит в Азербайджан совпал с 20-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. "Сегодня мы обсуждали возможности расширения торговли, сотрудничества в нефтегазовой и сельскохозяйственной сферах", добавил он.

Ахмед Моаллим Фики отметил, что рабочая группа, которая в апреле посетила Азербайджан только укрепит сотрудничество между странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Somalia relations develop on upward trend
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Azərbaycan və Somali arasında münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edib

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