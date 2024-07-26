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Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки с Казахстаном

Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки с Казахстаном Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан", подписанное 7 июня 2024 года в городе Баку.
Внешняя политика
26 июля 2024 г. 16:29
Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки с Казахстаном

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан", подписанное 7 июня 2024 года в городе Баку.

Как сообщает Report, указ об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство обороны Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить правительству Республики Казахстан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev approves agreement on military intelligence cooperation between Azerbaijan and Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qazaxıstanla müdafiə sahəsində hərbi kəşfiyyat üzrə əməkdaşlıq Sazişini təsdiqləyib

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