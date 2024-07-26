Азербайджан утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки с Казахстаном

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан", подписанное 7 июня 2024 года в городе Баку.

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан", подписанное 7 июня 2024 года в городе Баку.

Как сообщает Report, указ об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство обороны Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить правительству Республики Казахстан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.