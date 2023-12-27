Захарова: Взаимодействие России с Армений строится на прагматичной взаимовыгодной основе

Взаимодействие России с Арменией строится в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) строится на прагматичной взаимовыгодной основе.

Взаимодействие России с Арменией строится в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) на прагматичной взаимовыгодной основе.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Из года в год наблюдаются высокие темпы роста экономических показателей самой Армении, Ереван получает значительные дивиденды от своего участия в союзе", - сказала она.

По словам Захаровой, несмотря на некоторые неоднозначные заявления, Россия выстраивает конструктивный деполитизированный диалог с Армений, как и со остальными членами-странами ЕврАзЭС.

"С 1 января председательство в органах переходит к Армении, премьер-министр Армении, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, заявил о нацеленности Еревана на полномерное выполнение задач в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Мы поддерживаем настрой наших партнеров, направленную на укрепление развитие евразийской экономической интеграции", - добавила официальный представитель МИД России.