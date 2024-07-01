Посол Украины провел встречу с председателем правления ANAMA
Посол Украины провел встречу с председателем правления ANAMAПосол Украины в Азербайджане Юрий Гусев провел встречу с председателем правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев провел встречу с председателем правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.
Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети "Х".
"Состоялась продуктивная встреча с Вугаром Сулеймановым, председателем национального агентства Азербайджана по разминированию ANAMA. Обсудили будущие перспективы нашего сотрудничества в области разминирования в Украине и Азербайджане. Достигнута договоренность об углублении сотрудничества между Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ANAMA", - говорится в публикации.
Had a productive meeting with Vugar Suleymanov, Chairman of the Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA). Discussed future prospects of our cooperation in mine clearance in . Agreed to deepen collaboration between @SESU_UA and ANAMA. pic.twitter.com/dNi4kOzI4W