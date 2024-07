Посол Украины провел встречу с председателем правления ANAMA

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев провел встречу с председателем правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

"Состоялась продуктивная встреча с Вугаром Сулеймановым, председателем национального агентства Азербайджана по разминированию ANAMA. Обсудили будущие перспективы нашего сотрудничества в области разминирования в Украине и Азербайджане. Достигнута договоренность об углублении сотрудничества между Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ANAMA", - говорится в публикации.