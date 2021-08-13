В России взорвался пассажирский автобус, 18 человек пострадали, 1 - погиб - ОБНОВЛЕНО -2

В России взорвался пассажирский автобус.

Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже выросло до 18.

Как передает Report со ссыкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Число пострадавших выросло до 18, из них умерла одна женщина", - сообщил Гусев.

01:36

Количество пострадавших при взрыве газового оборудования в маршрутке в Воронеже выросло до 16, они доставлены в больницы.

Об этом сообщает Report со ссыкой на ТАСС.

"Предварительно 16 пострадавших. 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному, еще двум людям госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.

Еще двух пациентов доставили в ожоговое отделение Воронежской ОКБ №1. Один пострадавший с ожогами 1-й и 2-й степеней находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь, он перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей в состоянии средней степени тяжести.

Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации.

В городской станции скорой медицинской помощи уточнили, что среди пострадавших детей нет.

00:50

В России взорвался пассажирский автобус.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в городе Воронеже. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 14 человек.