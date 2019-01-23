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    В Иране в прошлом году лишились работы 66 тысяч госслужащих

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Иране в прошлом году в рамках жестких экономических мер были уволены 66 740 госслужащих. 

    Как передает Report, об этом сообщает информагентство ISNA.

    Сокращение численности сотрудников произошло в 14 министерствах Ирана, в том числе Министерстве национального образования, где были уволены 35 тысяч сотрудников.

    Из Министерства нефти были уволены 8 тысяч человек, Министерства горнодобывающей промышленности и торговли- 7 654 человек.

    При этом, в материале не упоминается, по каким именно критериям увольняли сотрудников.

    В Иране, где большая часть доходов госбюджета формируется за счет прибыли от продажи нефти, неразвитый промышленный потенциал и слабый частный сектор стимулируют рост безработицы, тогда как в госучреждениях наблюдается избыточная занятость.

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