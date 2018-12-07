В Грузии создано новое гражданское движение

Тбилиси. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Тбилиси прошла презентация новой организации "Гражданское движение Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, движение учредил экс-депутат Тбилисского городского совета и бывший независимый кандидат на пост мэра столицы Алеко Элисашвили.

По его словам, на нынешнем этапе движение не будет политическим объединением: "Однако не исключается, что в будущем движение может превратиться в партию. Мы не планируем объединяться с каким-либо политическим движением. Если "Гражданское движение Грузии" и станет политической организацией, то самой сильной".

Финансовую поддержку новому движению оказывает Европейский фонд поддержки демократии.

Основными приоритетами деятельности движения станут здравоохранение, образование и тенденция развития города.