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В Грузии создано новое гражданское движение

В Грузии создано новое гражданское движение

Тбилиси. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Тбилиси прошла презентация новой организации "Гражданское движение Грузии". 

Как сообщает грузинское бюро Report, движение учредил экс-депутат Тбилисского городского совета и бывший независимый кандидат на пост мэра столицы Алеко Элисашвили

По его словам, на нынешнем этапе движение не будет политическим объединением: "Однако не исключается, что в будущем движение может превратиться в партию. Мы не планируем объединяться с каким-либо политическим движением. Если "Гражданское движение Грузии" и станет политической организацией, то самой сильной". 

Финансовую поддержку новому движению оказывает Европейский фонд поддержки демократии. 

Основными приоритетами деятельности движения станут здравоохранение, образование и тенденция развития города. 

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