В Армении сократилось число трудоспособного населения

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ За 2014 год трудоспособное население Армении сократилось на 190 700 человек, сообщает Report cо ссылкой на epress.am.

Так, в начале 2014 года число трудоспособного населения составило 2 326 200 человек. К концу года этот показатель составил 2 135 500 человек.

По официальным данным, в начале 2014 года число занятого населения Армении составляло 1 175 800 человек, а уже в конце года количество имеющих работу сократилось до 1 111 700 человек. Так, за год работающих граждан стало на 64 100 человек меньше.