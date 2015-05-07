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    В Армении сократилось число трудоспособного населения

    К концу прошлого трудоспособное население Армении составило 2 135 500 человек

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ За 2014 год трудоспособное население Армении сократилось на 190 700 человек, сообщает Report cо ссылкой на epress.am.

    Так, в начале 2014 года число трудоспособного населения составило 2 326 200 человек. К концу года этот показатель составил  2 135 500 человек.

    По официальным данным, в начале 2014 года число занятого населения Армении составляло 1 175 800 человек, а уже в конце года количество имеющих работу сократилось до 1 111 700 человек. Так, за год работающих граждан стало на 64 100 человек меньше.

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