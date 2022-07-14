Участники переговоров по зерну в Стамбуле работают над итоговым документом

Новая встреча военных делегаций России, Турции, а также представителей ООН по созданию зернового коридора может пройти 20-21 июля.

Новая встреча военных делегаций России, Турции, а также представителей ООН по созданию зернового коридора может пройти 20-21 июля.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в Анкаре.

Стороны работают над деталями документа о создании в Стамбуле координационного центра под эгидой ООН, а также об обеспечении совместного контроля на выходах из портов и на маршрутах следования судов.

"Документ, как ожидается, будет состоять из четырех положений. Стороны работают над детализацией, в частности, вопросов контроля перевозки зерновых и продовольствия", - сказал источник.

В работе центра примут участие военные и таможенные представители сторон, проведение совместного контроля на входах и выходах из портов и обеспечение безопасности маршрутов перевозки зерновых и сельхозпродукции.

Переговоры по созданию зернового коридора прошли в Стамбуле 13 июля, в них приняли участие военные делегации РФ, Турции, Украины и представители ООН.